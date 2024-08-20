 محافظ القاهرة يتابع الخدمات المقدمة لقاطنى الأسمرات والمحروسة والخيالة وأهالينا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ القاهرة يتابع الخدمات المقدمة لقاطنى الأسمرات والمحروسة والخيالة وأهالينا

محمد عبدالناصر
نشر في: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 7:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 7:48 م

- صابر: الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان المشروعات الحضارية المجهزة كسكن بديل للمناطق غير المخططة

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