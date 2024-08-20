محافظ القاهرة يتابع الخدمات المقدمة لقاطنى الأسمرات والمحروسة والخيالة وأهالينا

ترأس الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الإجتماع الدورى للمحافظة، لمتابعة المشروعات التى أقامتها الدولة بديل للمناطق غير الآمنة كالأسمرات ومعًا وأهالينا وروضة السيدة زينب والمحروسة والخيالة، وبالتحديد أعمال الصيانة والأمن وتوافر الخدمات المقدمة لقاطنى هذه المشاريع.

وأكد محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن هناك متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان كافة المشروعات الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الإجتماع، على ضرورة توفير فرص عمل للمواطنين القاطنين بتلك المشروعات من خلال إقامة الورش الحرفية والمصانع الصغيرة، إضافة إلى توفير منافذ بيع ثابتة لتسويق منتجات هذه المصانع والورش.

وطالب محافظ القاهرة المسئولين عن المشروعات بالمراجعة الدورية لإلتزام القاطنين بالوحدات السكنية بالقواعد الموضوعة لها، ومتابعة شركات الصيانة للحفاظ على المشروعات التى قامت الدولة بتحمل تكلفة كبيرة لإنشاءها من أجل المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على مديرى المشروعات بالتأكد من توافر كافة الخدمات ومنافذ بيع السلع الاساسية بأسعار مناسبة بالمشروعات بالتنسيق مع مديرية التموين، مطالبا بتكثيف الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية فى جميع المشروعات التى أقامتها الدولة بديل للعشوائيات لمساعدة النشىء على بدء حياة جديدة وتطوير أنفسهم.

ووجه محافظ القاهرة على مديرية التضامن بالتواصل المستمر مع قاطنى هذه المشروعات والإستماع لمشاكلهم والعمل على سرعة حلها، موجهًا هيئة النظافة وشركات النظافة بالقاهرة، بضرورة متابعة قيام العمال بأعمال الجمع السكنى للمخلفات بصورة يومية.

وأكد محافظ القاهرة على مديري المشروعات بتشكيل مجلس أمناء بكل مشروع ينعقد بصفة شهرية لمناقشة كافة المشكلات التي تواجه المشروع والتي تشمل الخدمات والنظافة والصحة والتموين وشركات الأمن والصيانة ووضع الحلول المناسبة لها.