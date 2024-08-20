مصطفى فتحي يقود قائمة بيراميدز لمواجهة الجونة بكأس مصر

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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة مباراة الجونة، في إطار مباريات بطولة كأس مصر

ويلتقي بيراميدز مع نظيره الجونة في التاسعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - محمود صابر - محمود زلاكة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي.