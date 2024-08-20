‏ الشناوي لجماهير الأهلي: لماذا تشتمون اللاعبين في المدرجات؟

تسائل محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الأهلي، عن أسباب توجيه جماهير الفريق في المدرجات الشتائم لبعض اللاعبين، وتعجب من الهجوم على بعض اللاعبين.

قال محمد الشناوي في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" أنا بحب الجمهور جداً واللاعيبه كذلك، بس قبل ماتش سموحة مشجعتش ولا لاعب قبل المباراة".

أضاف الشناوي:" شجعت المدير الفني ومعنديش مشكلة، ولكن شجعت حد تاني من الجهاز اللي هو "خالد الجوادي" طب اللاعيبه اللي بتلعب فين؟ وشتمت لاعب تاني، طب ليه؟".

تابع الشناوي:" في لاعيبه جاتلي وقالت ليا مش هنحتفل مع الجمهور، وأنا كلامي على الجمهور اللي هو بتاع إسكندرية، فاضل نقطه وناخد الدوري، شجعت المدرب معنديش مشكلة، الراجل تعب معانا شجعت حد تاني من الجهاز الفني خالد الجوادي معنديش مشكله معاه بحترمه جدا".

واصل الشناوي:" طب اللعيبه اللي بتلعب فين؟ مهتفتش لأي لاعب.. ليه؟؟".

أكمل الشناوي:" شتمت لعيب تاني .. طيب ليه؟ اللاعب اللي انت شتمته ده انت عارف ظروفه؟ مامته كانت فى المستشفى بتشتمه ليه؟".

أتم الشناوي:" اللعيبة كانت زعلانة وقالتلي مش عاوزين نحتفل عاوزين ندخل..قلتلهم تمام".