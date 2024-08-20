برلمان أوكرانيا يحظر وجود الكنيسة الأرثوذكسية المرتبطة بروسيا

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أقر البرلمان الأوكراني، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يمهد الطريق لحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المرتبطة بروسيا.

ويحظر التشريع وجود الكنيسة الأرثوذكسية الروسية على الأراضي الأوكرانية، وينص على فرض حظر على المنظمات الدينية "التابعة" لها، وسيتم إقرار الحظر بقرار من المحكمة، وفقا لوكالة رويترز.

وتعتبر كييف الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المرتبطة تاريخيا بروسيا مرتعا للنفوذ الروسي، وتقول إنها متواطئة في الحرب على البلاد.

إلى ذلك، أعلن الجيش الأوكراني صد هجوم صاروخي روسي على العاصمة كييف هو الخامس من نوعه خلال الشهر الجاري.

وذكرت إدارة كييف العسكرية، على تطبيق تليجرام، أن الهجوم الصاروخي، أعقب هجوماً بطائرات بدون طيار "درونز" على كييف في وقت متأخر أمس، وأظهرت معلومات أولية عدم وقوع أضرار أو إصابات نتيجة لأي من الهجومين.

وأفاد الجيش الأوكراني، بأن النطاق الكامل للهجمات لم يتضح بعد لكن الهجمات التي وقعت صباح الثلاثاء، ربما تضمنت صواريخ كروز.

وسمع شهود من "رويترز" دوي انفجارات ناجمة فيما يبدو عن تصدي وحدات الدفاع الجوي لهجمات.

وقال مسئولون أوكرانيون، إن روسيا استهدفت البنية التحتية للطاقة بشمال أوكرانيا في هجوم بالصواريخ وطائرات الدرونز، وتسببت في حريق هائل في غرب البلاد.

وأكد قائد سلاح الجو الأوكراني، أن القوات الأوكرانية أسقطت 3 صواريخ باليستية، و25 من أصل 26 طائرة درونز أطلقتها روسيا في هجومها على تسع مناطق بالبلاد.

وصرح مسئولون إقليميون في منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا على الحدود مع روسيا بأن منشأة للطاقة تعرضت للقصف؛ مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 72 تجمعا سكنيا وأكثر من 18 ألفا و500 عميل للخدمة.

وقالت الإدارة الإقليمية على تطبيق تليجرام، إن العاملين في قطاع الطاقة يسارعون لإصلاح الأضرار.

وتتعرض منشآت الطاقة الأوكرانية لقصف شبه يومي منذ الشهور الـ6 الماضية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022.

وتشتري أوكرانيا الكهرباء من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجاورة لها لكنها لا تكفي لتعويض العجز، وتعلن بانتظام عن انقطاع الكهرباء خلال ساعات الذروة في المساء.

والضربات الجوية الروسية مستمرة منذ بدء توغل القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية في السادس من الشهر الحالي، وتتقدم القوات الروسية تدريجيا في مناطق بشرق أوكرانيا.