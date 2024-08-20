عائلات المحتجزين: تصريحات نتنياهو تعني إبطال الصفقة

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عائلات الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع في غزة قولهم إن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "تعني عمليا إبطال صفقة المختطفين".

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: "لست متأكدا من أنه سيكون هناك اتفاق، لكن إذا حدث فسيكون اتفاقا يحفظ مصالحنا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لن تنسحب من المواقع الإستراتيجية التي حصلت عليها في الحرب".

كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن نتنياهو قوله إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "أننا سنستمر حتى القضاء على (حركة) حماس"، مضيفا: "ليس من المؤكد التوصل لاتفاق".

من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إنه "رغم الصعوبة السياسية، يجب الآن إعادة جميع المختطفين"، مضيفا: "سنستمر في اقتراح شبكة أمان للحكومة حتى دخول صفقة التبادل حيز التنفيذ".



