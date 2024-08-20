وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف جهود المراكز لتنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، مؤكدا أن المبادرة تهدف إلى توفير مساحات خضراء، والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

وأعلن محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية تواصل جهودها في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، حيث تابع عويس قاسم، رئيس مركز ومدينة مطاي، جهود الوحدة المحلية في تنفيذ مراحل المبادرة، حيث تم استلام 500 شتلة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وسيتم زراعة هذه الشتلات على طول الطريق الدائري وفي الحدائق العامة بالمركز.

كما شملت الجهود ري وقص وتهذيب الأشجار والحدائق التي تمت زراعتها سابقًا، بالإضافة إلى إزالة الحشائش الضارة لتحسين نمو الأشجار، ورفع المخلفات للحفاظ عليها من الحشرات والآفات، وذلك حرصًا على تحقيق الصالح العام لكل فئات المواطنين.

وأكد رئيس المركز، استمرار تنفيذ مبادرة التشجير لكونها "رئة" طبيعية ومتنفسًا صحيًا، وتضفي مظهرًا جماليًا وحضاريًا على المدينة.

يُذكر أنه تم خلال المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة استلام 21 ألفا و775 شتلة متنوعة من النباتات والأشجار المثمرة، وتم توزيعها وزراعتها في الوحدات القروية والمدينة، خاصة على الطرق الرئيسية.