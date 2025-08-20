مقتل رجل إثر سقوطه من أعلى جبل في ألمانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء أن رجلا (61 عاما) لقي حتفه في حادث بأعلى جبل في ألمانيا، تسوجشبيتسه.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الرجل وهو مواطن ألماني يعيش في إسبانيا كان مع ثلاثة من رفاقه على سلسلة جبال يوبيلا مسجرات أمس الثلاثاء عندما وقع الحادث.

وهوى الرجل حوالي منتصف النهار من على ارتفاع حوالي 400 متر فوق أرض شديدة الانحدار وصخرية واستقر في واد صخري.

وأكد طبيب طوارئ وفاة الرجل.

وتم انتشال جثته بواسطة مروحية تابعة للشرطة واثنين من مرشدي الجبال التابعين للشرطة.

وبدأت الشرطة ومكتب النائب العام تحقيقا في الحادث.