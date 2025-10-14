قال رئيس لجنة العرب الأمريكيين الدكتور بشارة بحبح، إن قمة شرم الشيخ للسلام «إنجاز تاريخي»، موضحًا أنها تمهد الطريق نحو الخطوات القادمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن المشاورات المتعلقة بالخطوة التالية بعد تبادل الأسرى بدأت اليوم، منوهًا أن التوتر الحالي بين حماس وإسرائيل كان متوقعًا.

وذكر أن المفاوضين الإسرائيليين كانوا على علم بأن التوصل إلى جثامين الرهائن «صعب»، لأن بعض عناصر حماس تولوا مهمة دفنهم، لكنهم لقوا حتفهم في الحرب.

وفي سياق متصل، اعتبر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو «الضامن الرئيسي للصفقة»، لأنه تبنى عملية وقف إطلاق النار ووقف الحرب، قائلًا إن «ترامب الوحيد الذي يمكن أن يؤثر ويضغط على نتنياهو».

وأكمل: «أملنا الحالي هو إجبار ترامب للجانب الإسرائيلي على الالتزام، وأنا على قناعة بأن الجانب الفلسطيني ملتزم بما تم التوصل إليه من قرارات».

وعن مستقبل القطاع، شدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية السلطة المسئولة عن غزة، لافتًا إلى اختيار أعضاء لجنة التكنوقراط التي ستتولى إدارة شئون القطاع، والموافقة عليهم من جانب الرئيس محمود عباس، وحركة حماس.

وشدد على أن «إدارة غزة يجب أن تكون فلسطينية، وبموافقة منظمة التحرير، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية».