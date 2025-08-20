سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفع رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب بأكثر من 899ر25% خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري، ليصل إلى 933ر28 مليار درهم نهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 981ر22 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي.

وارتفع رصيد المركزي من الذهب على أساس شهري بنسبة 49ر0%، وذلك من مستواه عند 791ر28 مليار درهم نهاية أبريل الماضي.

وحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم الأربعاء، أوردتها وكالة أنباء الإمارات "وام"، نمت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 166ر1 تريليون درهم نهاية الشهر الخامس من العام الجاري ، مقارنة بنحو 109ر1 تريليون درهم نهاية العام الماضي.

وتوزعت الودائع تحت الطلب بنحو 577ر892 مليار درهم بالعملة المحلية ونحو 329ر274 مليار درهم بالعملات الأجنبية.

وبلغت قيمة الودائع الادخارية 57ر359 مليار درهم، مقارنة بنحو 48ر317 مليار درهم نهاية العام الماضي.

وبلغت الودائع الادخارية بالعملة المحلية نحو 508ر305 مليار درهم وبالعملات الأجنبية نحو 062ر54 مليار درهم.

وفيما يخص الودائع لآجل فقد تجاوزت قيمتها التريليون درهم لأول مرة موزعة بواقع 854ر614 مليار درهم بالعملة المحلية و348ر 398 مليار درهم بالعملات الأجنبية.