 الإمارات المركزي: 25.899% ارتفاع رصيد الذهب خلال 5 أشهر - بوابة الشروق
الأربعاء 20 أغسطس 2025 3:27 م القاهرة
الإمارات المركزي: 25.899% ارتفاع رصيد الذهب خلال 5 أشهر

أبوظبي (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 20 أغسطس 2025 - 3:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 أغسطس 2025 - 3:00 م

ارتفع رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب بأكثر من 899ر25% خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري، ليصل إلى 933ر28 مليار درهم نهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 981ر22  مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي.

وارتفع رصيد المركزي من الذهب على أساس شهري بنسبة 49ر0%، وذلك من مستواه عند 791ر28  مليار درهم نهاية أبريل الماضي.

وحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم الأربعاء، أوردتها وكالة أنباء الإمارات "وام"، نمت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 166ر1 تريليون درهم نهاية  الشهر الخامس من العام الجاري ، مقارنة بنحو 109ر1  تريليون درهم نهاية  العام الماضي.

وتوزعت الودائع تحت الطلب بنحو 577ر892 مليار درهم بالعملة المحلية ونحو 329ر274  مليار درهم بالعملات الأجنبية.

وبلغت قيمة الودائع الادخارية 57ر359 مليار درهم، مقارنة بنحو 48ر317 مليار درهم نهاية  العام الماضي.

وبلغت الودائع الادخارية بالعملة المحلية نحو 508ر305 مليار درهم وبالعملات الأجنبية نحو 062ر54 مليار درهم.

وفيما يخص الودائع لآجل فقد تجاوزت قيمتها التريليون درهم لأول مرة موزعة بواقع 854ر614  مليار درهم بالعملة المحلية و348ر 398 مليار درهم بالعملات الأجنبية.


