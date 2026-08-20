منتجات أندية الفتاة والمرأة تتألق على شاطئ المندرة ضمن «إسكندرية بتفرح» للعام الخامس

شهد شاطئ المندرة، اليوم الأربعاء، إقامة معرض لمنتجات أندية الفتاة والمرأة، ضمن فعاليات مبادرة «إسكندرية بتفرح»، التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وسط تفاعل وإقبال من رواد الشاطئ والمصطافين.

وضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات التي نفذتها عضوات أندية الفتاة والمرأة، من بينها المشغولات اليدوية، والكروشيه، والإكسسوارات، والمفروشات، والملابس، والمنتجات التراثية، والمأكولات والمخبوزات المنزلية، والحرف البيئية، والهدايا وأعمال الديكور، بما يعكس تنوع المهارات والقدرات التي تتمتع بها السيدات والفتيات.

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف، في بيان صحفي، أن معارض أندية الفتاة والمرأة تمثل أحد النماذج العملية لدعم المرأة المنتجة، موضحة أن دور المديرية لا يقتصر على تدريب السيدات والفتيات وتنمية مهاراتهن، وإنما يمتد إلى مساعدتهن في عرض وتسويق منتجاتهن والوصول إلى الجمهور.

وأضافت الشريف أن مبادرة «إسكندرية بتفرح» تجمع بين البهجة والتنمية، من خلال تقديم أنشطة متنوعة للمواطنين ورواد الشواطئ، بالتوازي مع إتاحة مساحات أمام السيدات والفتيات لعرض إبداعاتهن ومنتجاتهن، بما يعزز مشاركتهن في الحياة الاقتصادية والمجتمعية.

وأشارت الشريف إلى أن هذه المعارض تدعم المرأة والأسرة، وتسهم في تنمية المهارات، وتشجيع المواهب، وإتاحة فرص للتسويق والتواصل مع الجمهور، إلى جانب الأنشطة الرياضية والشبابية.

وتقام معارض أندية الفتاة والمرأة بصورة دورية وأسبوعية، بما يتيح الفرصة أمام عدد أكبر من السيدات والفتيات لعرض منتجاتهن والتعريف بقدراتهن الإبداعية، وتشجيع المواطنين على دعم المنتج المحلي.

وتأتي الفعاليات برعاية المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفي إطار جهود مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لتفعيل دور مراكز الشباب في خدمة المجتمع ودعم المرأة وتشجيع الإنتاج المحلي، ضمن فعاليات مبادرة «إسكندرية بتفرح».