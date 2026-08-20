الجيش الأمريكي يستأنف مهام التدريب على الأباتشي بعد توقف مؤقت ناجم عن حادث

أعلن الجيش الأمريكي الأربعاء أنه سيستأنف مهام التدريب على طائرات الهليكوبتر من طراز أباتشي بعد توقف مؤقت ناجم عن حادث تحطم وقع في ولاية تكساس الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل جنديين.



ولا تزال أسباب حادث التحطم الذي وقع في 12 أغسطس بالقرب من قاعدة فورت هود قيد التحقيق من قبل مركز الاستعداد القتالي في فورت روكر بآلاباما.



وجاء قرار استئناف التدريب بعد مراجعة شاملة لإجراءات السلامة وعمليات الطيران، حسبما ذكر الجيش في بيان.

وكان الجيش أوقف مؤقتا مهاما مماثلة بعد حوادث تحطم سابقة. فقبل ثلاث سنوات، بعد وفاة 12 جنديا في حوادث تحطم منفصلة في ألاسكا وكنتاكي، أوقف الجيش جميع وحدات الطيران حتى إكمالها بعض التدريبات الإضافية.