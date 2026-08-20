ولاية نهر النيل السودانية ترفع حظر التجوال خلال احتفالات المولد النبوي الشريف

أعلنت السلطات السودانية اليوم الخميس، رفع حظر التجوال بولاية نهر النيل خلال الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن والي ولاية نهر النيل رئيس اللجنة الأمنية بالولاية محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون أصدر اليوم قرارا برفع حظر التجوال بالولاية إلى منتصف الليل خلال الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف التي تنتهي في ليل يوم الاثنين المقبل.

ووفق الوكالة، يأتي هذا القرار حتى تتمكن الطرق الصوفية والمواطنون من إقامة ليالي الذكر ومحاضرات السيرة النبوية والتذكير بالنهج النبوي الشريف وإقامة ليالي المديح من داخل دور الطرق الصوفية وليس في ميادين المولد كما كان في السابق.

ويشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل 2023، وأودى الصراع بحياة 59 ألف شخص على الأقل وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة.

ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية.