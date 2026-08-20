فنلندا تحقق في انتهاك روسي مفترض لمجالها الجوي فوق بحر البلطيق

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أفادت وزارة الدفاع الفنلندية بوجود اشتباه في انتهاك طائرة روسية المجال الجوي الفنلندي فوق بحر البلطيق، فيما قال وزير الدفاع أنتي هاكانن إن بلاده تتعامل مع الحادث بجدية.

وقالت الوزارة إن الحادث وقع بعد ظهر اليوم الخميس فوق الجزء الغربي من خليج فنلندا.

وأوضح هاكانن في بيان: "نتعامل بجدية مع كل شبهة انتهاك لأراضينا، وهناك تحقيق يجري بهذا الصدد."

ويحقق حرس الحدود الفنلندي في الحادث. ولم يتم ذكر أي تفاصيل عن نوع الطائرة التي ربما انتهكت المجال الجوي.

وفي مايو الماضي، اشتبهت السلطات الفنلندية أيضا في انتهاك طائرة عسكرية روسية المجال الجوي الفنلندي فوق خليج فنلندا.

وتردد أن تلك الطائرة انحرفت عن مسارها بالقرب من شبه جزيرة بوركالا، الواقعة بين فنلندا وإستونيا، لتفادي عاصفة رعدية.