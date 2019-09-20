ميركل تتعهد للمتظاهرين بمراجعة إجراءات حماية المناخ

تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لآلاف المتظاهرين من أجل حماية المناخ في ألمانيا بمراجعة دورية من الحكومة الألمانية لإجراءات حماية المناخ بغرض تحسين سياسة حماية المناخ.

وقالت ميركل اليوم الجمعة، عقب مشاورات استغرقت أكثر من 20 ساعة حول استراتيجية الائتلاف الحاكم بشأن تحسين حماية المناخ، إن حقيقة أن الحكومة لن يكون بمقدورها، على الأرجح، تحقيق الأهداف التي وضعتها لحماية المناخ بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% بحلول عام 2020، لها تبعاتها.

وذكرت ميركل إنه بإمكانها تفهم شكوك كل منتقد لا يصدق أن الحكومة الألمانية ستحقق هدفها بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 55% بحلول عام 2030، مضيفة أنه لهذا السبب لم ينه مجلس الوزراء المصغر المختص بشؤون حماية المناخ عمله، بل سيراجع سنويا، بدعم من مجلس خبراء، تحقيق هذه الأهداف. وقالت ميركل إنه سيُجرى، عقب ذلك، تقرير كيفية إعادة ضبط هذه الإجراءات وتحسينها، معتبرة هذه الآلية ضمانا "لتحقيق هذه الأهداف تدريجيا".

وتمكن قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم من تحقيق انفراجة في مفاوضاتهما بشأن تكثيف جهود حماية المناخ.

واتفق الائتلاف على حزمة إجراءات لحماية المناخ تُقدر إجمالي تكلفتها بأكثر من 50 مليار يورو.