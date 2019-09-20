 هشام الجخ: عملت على تقريب الشعر من الناس.. ولا زلت أذكر من سخروا مني في بداياتي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هشام الجخ: عملت على تقريب الشعر من الناس.. ولا زلت أذكر من سخروا مني في بداياتي

محمد عبدالجليل:
نشر فى : الجمعة 20 سبتمبر 2019 - 1:40 ص | آخر تحديث : الجمعة 20 سبتمبر 2019 - 1:40 ص

قال الشاعر هشام الجخ، إنه عمل في تجربته الشعرية على تقريب الشعر من حياة الناس في الواقع، معقبًا: "كنت عايز أعرف الناس بتنفر ليه من الشعر؟".

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الخميس، أن جيله كان منساقًا وراء النمط الشعري غير المفهوم، متابعًا: "ده كان السائد، اللي هو أي بنصف جنيه جبنة، وأي كلمتين مش راكبين على بعض، وده كان بيقلل من قيمة الشعر".

وتابع: "ولما جيت أقول أنا هعمل أول حفلة شعر، أذكر من سخروا مني، وأول حفلة كانت في شهر مارس 2010 في ساقية الصاوي، وإدوني أصغر قاعة، وكانت فاتحة خير".


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