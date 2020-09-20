عبر أليو بادجي مهاجم الأهلي عن سعادته بفوزه بأول بطولة مع الفريق منذ انضمامه لصفوفه في يناير الماضي.

وقال بادجي، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت": "كانت مباراة صعبة اليوم، الخصم كان جيدًا لكن بالفعل بذلنا مجهودًا كبيرًا من أجل التتويج وسنستمر، يجب أن يعلم الجميع أنه ليس طبيعيا ان نفوز في كل مباراة بسبب الضغط، نحن نلعب كل 3 أيام".

وأضاف: "أنا سعيد جدا لأنني حصلت على أول لقب لي مع فريقي، هذا النادي هو الأكبر في إفريقيا وانضمامي له كان تحديا كبيرا وأتمنى أن استمر كجزء من هذا النادي".

وواصل: "سننسى التتويج بالدوري مؤقتا حتى نفوز بكل المباريات المتبقية في دوري أبطال إفريقيا وسنلعب بمنتهي القوة لنفوز بكل المواجهات".

وتابع: "اعتدت على الفريق، البدايات دائما ليست سهلة، واعرف الآن ما يجب عليّ فعله، هي فقط البداية كانت صعبة وبمجرد أن أعتاد على كل شئ أعرف ما عليّ فعله جيدا".

واختتم: "أقول لجماهير الأهلي، أنظروا للأمور بإيجابية، وأنا سأقوم بكل ما لدي والموسم المقبل سيكون أفضل لي بالتأكيد".