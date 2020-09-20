أبوتريكة: ماني أفضل لاعب في البريميرليج؟ لا دي بروين هو الأفضل

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رفض محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، ما قاله سيسك فابريجاس نجم منتخب إسبانيا السابق بأن ساديو ماني هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وغرد سيسك فابريجاس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا:«أقولها مجددا.. ماني هو أفضل لاعب في البريميرليج».

وسئل أبوتريكة بعد المباراة حول رأيه فيما قاله فابريجاس ورد قائلا:«ماني من بين أفضل لاعبي البريميرليج، ولكن بالنسبة لي دي بروين هو الأفضل».

وأضاف:«دي بروين حصل على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج من استفتاء الجماهير، وهو بالنسبة لي أصدق استفتاء».

وسجل ماني ثنائية أمام تشيلسي قاد بها فريقه لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في البريميرليج هذا الموسم.