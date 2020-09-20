ضبط مركز تعليمي وهمي بالجيزة يروج شهادات لجامعات أجنبية مزورة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مركز تعليمي وهمي بالجيزة لترويج شهادات للجامعات الأجنبية على خلاف الحقيقة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة أكدت قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم صنايع، مقيم بالقاهرة) بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن بمحافظة الجيزة، واتخذ من مقرها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على الطلاب راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا، وقام بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي عن مزايا الدراسة بالأكاديمية، زاعماً كونه وكيلاً لإحدى الجامعات الأجنبية، وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية دولية تخصصية معتمدة من الجامعات المصريـة والأجنبية في مجالات مختلفة وتمكنهم مـن الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلاً عن إمكانية تغيير بيانات المؤهل الدراسي وقام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية في المجالات والتخصصات المعلن عنها تراوحت مدتها من سنتين إلى أربع سنوات وفقاً للتخصص الدراسي وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين (5 : 12 ألف جنيه) عن العام الدراسى الواحد.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة وعثر بحوزته على 3 "كارنيهات" تحمل صورته وبياناته بصفات مختلفة "مزورة بالكامل وهاتف محمول بفحصه فنياً تبين أنه مُحمل بالعديد من صور الشهادات المزورة المنسوبة لإحدى الجامعات الأجنبية، والعديد من محادثات نصية على برنامج "الواتس آب" تفيد على نشاطه الإجرامى .

كما أمكن الاستدلال على 3 أشخاص من ضحاياه، وبسؤالهم قرروا قيام المتهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء من كل منهم على مبلغ 30 ألف جنيه بزعم منحه لهم شهادات دراسية في تخصصات مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجامعات الأجنبية - على خلاف الحقيقة - وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك استمرارا للجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمواجهة جرائم إنشاء كيانات تعليمية وهمية واستخدامها فى إصدار شهادات دراسية تخصصية بدرجات علمية وهمية.