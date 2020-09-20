 الكويت: شفاء 670 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 90 ألفا و168 شخصا - بوابة الشروق
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الكويت: شفاء 670 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 90 ألفا و168 شخصا

الكويت - أ ش أ:
نشر في: الأحد 20 سبتمبر 2020 - 9:50 ص | آخر تحديث: الأحد 20 سبتمبر 2020 - 9:50 ص

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، شفاء 670 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 90 ألفا و168 حالة.

وقال وزير الصحة الكويتي -في بيان صحفي- إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الـ670 حالة من كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

كان الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس السبت، شفاء 722 حالة من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 89 ألفا و498 حالة.


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