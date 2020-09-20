رئيس وزراء كوت ديفوار يدعو لإجراء انتخابات رئاسية سلمية وهادئة

دعا رئيس وزراء كوت ديفوار حامد باكايوكو، إلى إجراء "انتخابات سلمية وهادئة" في البلاد؛ وذلك في كلمة أمام آلاف من الشباب في تجمع سياسي بالعاصمة أبيدجان، قبل شهر ونصف الشهر من انتخابات رئاسية متوترة.

وناشد رئيس الحكومة الإيفوارية -حسبما ذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم الأحد- المواطنين بعدم الانصياع إلى أقوال أولئك الذين يهددون كوت ديفوار، مؤكدا أن كوت ديفوار للشباب.

نظم الاجتماع منصة "انتصار حزب RHDP"، وهي منظمة قريبة من الحزب الحاكم (تجمع الهوفويين من أجل الديمقراطية والسلام).

وتبدأ الحملة الانتخابية في 15 أكتوبر المقبل، حسبما ذكرت المفوضية المستقلة للانتخابات في بيان صدر الخميس الماضي، وأكدت أن كافة الدعاية الانتخابية ممنوعة خارج الفترة التنظيمية للحملة.

وكان الحسن واتارا رئيس كوت ديفوار قدم الاثنين الماضي ملف ترشحه في مقر اللجنة الانتخابية المستقلة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المقرر أن تجرى في 31 أكتوبر المقبل.