 الخارجية الروسية ترد على انتقادات الاتحاد الأوروبي بشأن انتخابات مجلس الدوما - بوابة الشروق
الإثنين 20 سبتمبر 2021 11:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟

النتـائـج تصويت

الخارجية الروسية ترد على انتقادات الاتحاد الأوروبي بشأن انتخابات مجلس الدوما

د ب أ
نشر في: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 10:38 م | آخر تحديث: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 10:38 م

ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على انتقادات الاتحاد الأوروبي لروسيا بسبب "النقص" المزعوم للمراقبين أثناء انتخابات مجلس الدوما الروسي.

وقارنت زاخاروفا ،في منشور على منصة "تليجرام" نشره الموقع الإخباري لقناة (أر تي) بالعربي الروسية،  عدد المراقبين الذين حضروا انتخابات مجلس الدوما بعدد المراقبين الذي من المقرر أن يتابعوا انتخابات البوندستاج الألماني في 26 سبتمبر الجاري.

وأكدت زاخاروفا أن انتخابات مجلس الدوما تابعها 245 مراقبا دوليا من 59 دولة في العالم، و10 منظمات دولية و57 دبلوماسيا من البعثات المعتمدة في موسكو.

وتابعت زاخاروفا: "وهذا يعتبره الاتحاد الأوروبي غير كاف! ... فهل سيتمكن الاتحاد من إعطاء تقييم واضح للانتخابات في ألمانيا؟".

وكان بيتر ستانو، المتحدث الرسمي باسم المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن، قد انتقد الانتخابات الروسية، قائلا إن انتخابات مجلس الدوما جرت "في جو من ترهيب المنتقدين المستقلين" و"في غياب" مراقبة دولية كافية.

كانت لجنة الانتخابات الروسية قد اعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين أن حزب روسيا الموحدة الحاكم الموالي للكرملين حصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك