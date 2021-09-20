 البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 12 مليار جنيه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 12 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي
سارة حمزة
نشر في: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 11:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 11:01 ص
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 12 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 7 مليارات جنيه لأجل عامين، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 2.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات.

بينما تبلغ قيمة الطرح الثالث 1.5 مليار جنيه لآجل 10 سنوات، وقيمة الطرح الرابع مليار جنيه لآجل 15 عاما.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال 2021/2022، بنحو 1.06 تريليون جنيه، مقابل 997.733 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالى الماضي، بارتفاع 6.31%، سيتم تمويلها من خلال الاقتراض وإصدارات الأوراق المالية.

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