أكبر مناهض للقاح في بريطانيا يموت بفيروس كورونا

توفي الأربعاء الماضي، رجل الأعمال البريطاني، آلان ستيل، بعد معركة دامت شهرا ضد كورونا، حيث انتصر الفيروس عليه، ليموت عن عمر يناهز 74 عاما.



قام موقع "دايلي ميل" صباح يوم الأحد، بنشر قصة آلان، لتوعية الناس بأهمية الحصول على لقاح فيروس كورونا، حيث إن آلان كان واحدا من أكبر مناهضي الحصول على اللقاح في بريطانيا، وكان يدعو جميع متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى عدم الحصول على اللقاح منذ بداية الجائحة، وحتى قبل وفاته بساعات.



أكد آلان، قبل وفاته على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه أصبح بصحة أفضل، وسيعود إلى منزله وبدون الحصول على اللقاح، ولم تمر سوى ساعات، إلا وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.



وذكر موقع "دايلي ميل"، أن قبل أيام قليلة من بدء معركة آلان مع فيروس كورونا، قام بنشر معلومات خاطئة عن اللقاح لمتابعيه، ليقنعهم بعدم التطعيم ضد الفيروس، كما انتقد آلان تصريحات زوجة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، التي كانت تنص على تشجيع السيدات الحوامل على الحصول على اللقاح.



نشر آلان على صفحته الشخصية أيضا عددا من الفيديوهات التي تقول إن تحويل فيروس كورونا إلى جائحة هو محض مؤامرة، وأنه لا يوجد أهمية للقاح، كما أكد أنه ضد ارتداء الكمامات، والإغلاق الإجباري للبلاد، لأنه ليس له فائدة من وجهة نظره.



تكمن خطورة حديث آلان، في أنه رجل أعمال بريطاني ناجح، حيث رأس مال شركته يقدر بمليار جنيه إسترليني، ولديه قائمة طويلة من العملاء الكبار؛ لذلك فهو يعتبر بمثابة مثل أعلى لآلاف من المواطنين.



أوضحت "ديلي ميل" أن آلان شعر في نهاية أيامه بأنه يخسر معركته أمام فيروس كورونا، حيث كتب على صفحته الشخصية على تويتر قائلا: "قد تتسائلون لماذا كنت هادئا طوال الأسبوعين الماضيين؟ فأنا أواجه معركة تبدو أنها خاسرة أمام فيروس كورونا، كنت طوال الوقت الماضي موضوعا على أجهزة الأكسجين، وسأذهب اليوم إلى العناية المركزة، كورونا مرض سيء، أتمنى الانتصار عليه".



نعى ستيف فوربس، العضو المنتدب لشركة آلان العالمية، زميله، مؤكدا أنه كان شخصا عبقريا وفريدا من نوعه، وكان صاحب رؤية تجارية عظيمة.







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