السياحة تصدر قرارات بغلق ٩ منشآت سياحية في البحر الأحمر لمخالفتها ضوابط التشغيل

أصدرت وزارة السياحة والآثار، قرارات بغلق ٩ منشآت سياحية من مطاعم وكافتيريات بمحافظة البحر الأحمر؛ وذلك لعدم التزامها بقوانين وضوابط التشغيل السياحي.

صرح بذلك عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، مشيرا إلى أنه جارٍ الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات بإلغاء التراخيص السياحية لـ١٠ منشآت سياحية أخرى؛ وذلك لعدم قابليتها للتشغيل السياحي.

وأوضح عبدالفتاح العاصي، أن هذه القرارات جاءت نتيجة عمليات المرور والتفتيش التي تقوم بها لجان التفتيش من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة بصفة مستمرة على المنشآت السياحية والفندقية بالمحافظات المصرية في إطار دور الوزارة الرقابي، مشيرا إلى أن هذه اللجان قامت بالمرور والتفتيش على ٢١٦ منشأة سياحية بمحافظة البحر الأحمر.

وأضاف العاصي، أنه خلال المرور تم توجيه بعض الملاحظات والانذارات لعدد ٧٥ منشأة سياحية ومنحها المهلة المناسبة لتوفيق أوضاعها والارتقاء بالمستوى السياحي المطلوب، كما قامت اللجان بإجراء المعاينات اللازمة لعدد من المنشأت السياحية للحصول علي التراخيص الدائمة لها، ومعاينات لمشروعات جديدة ترغب في العمل تحت إشراف الوزارة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار، أصدرت منذ يناير ٢٠٢١ وحتى الآن قرارات بالإغلاق الإداري لعدد 136 منشأة فندقية و 94 منشأة سياحية مخالفة أو غير ملتزمة بالضوابط المقررة من الوزارة على مستوي الجمهورية.

وأعطت الوزارة، هذه المنشآت التي تم إغلاقها فترات سماح متفاوتة لتوفيق أوضاعها وتم إعادة معاينتها، وتم إعادة فتح 126 منشأة فندقية و87 منشأة سياحية منها بعد تأكد لجان التقييم من التزامها بالضوابط.

ويأتي ذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة وحرصها الدائم على دعم صناعة السياحة وعدم الاضرار بسمعة مصر السياحية، فمع قيام الدولة بتوفير الدعم غير المسبوق للقطاع السياحي خلال أزمة فيروس كورونا، إلا أنها لا تتهاون حال تبين مخالفة أي منشاة فندقية أو سياحية لأي من الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية واشتراطات سلامة الأغذية والمشروبات وجودة الخدمات السياحية المقدمة لروادها.