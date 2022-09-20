أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية مالطا الأزمة الليبية والتطورات في سوريا و اليمن





التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، إيان برج وزير الخارجية و الشؤون الأوروبية و التجارة في مالطا، وذلك على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط قدم التهنئة للوزير المالطي بمناسبة فوز بلاده بمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2023-2024، مؤكدا أن الجامعة العربية تعول على مالطا لتلعب دورا داعما للقضايا العربية المطروحة على أجندة عمل مجلس الأمن خلال تلك الفترة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تبقى القضية الأهم لإحلال السلام في المنطقة و العالم، مشيرا إلى مواقف مالطا الإيجابية والداعمة للقضايا العربية.



ولفت أبو الغيط إلى أن مالطا، بحكم تاريخها المشترك مع العالم العربي وجغرافيتها المتميزة، تدرك بشكل عميق القضايا و المشاغل العربية، ويمكن أن تكون همزة وصل مهمة لتعزيز الفهم المشترك بين ضفتي المتوسط.



وقال رشدي إن الأمين العام حث الوزير المالطي خلال اللقاء على تعزيز التنسيق والتشاور مع الجانب العربي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأضاف أن اللقاء تناول أيضا عددا من الملفات منها الأزمة الليبية وتطورات الأوضاع في سوريا و اليمن.