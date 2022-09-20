 وزير الخارجية الأمريكي يدعو إيران إلى إنهاء اضطهادها الممنهج ضد النساء - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الأمريكي يدعو إيران إلى إنهاء اضطهادها الممنهج ضد النساء

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 - 10:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 - 10:43 ص

دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، السلطات الإيرانية إلى إنهاء اضطهادها الممنهج ضد النساء.

وقال بلينكن، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقا على وفاة مهسا أميني، على يد السلطات الإيرانية، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، إن "أميني من المفترض أن تكون على قيد الحياة اليوم، ولكن بدلا من ذلك فإن الولايات المتحدة والشعب الإيراني يرثيها".

وتوفيت أميني (22 سنة) التي أوقفتها "شرطة الأخلاق" الإيرانية واحتجزتها في طهران، بعد أن دخلت في غيبوبة وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية انهيارها في مركز "إعادة تثقيف" حيث أخذتها شرطة الأخلاق لتلقي "توجيهات" على ملابسها.

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