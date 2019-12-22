تضامن الغربية: فريق التدخل السريع ينقذ مواطن من خطر الشوارع

نجح فريق التدخل السريع، برئاسة الدكتور خالد أبو المجد، ورئيس لجنة مواطن بلا مأوى، وعابد محمد عبد الغني عضو لجنة مواطن بلا مأوى، في إنقاذ مواطن يعاني من ضمور بالأعصاب بعد عرض الموضوع على شيخ العرب عبدالله وكيل المديرية بتفاصيل الحالة.

وكانت مديرية التضامن، قد تلقت عدة بلاغات من أهالي كفر الزيات عن أحد المواطنين ويدعى "ع .س .ع .ع" ويقيم بشارع التحرير حي حسيبة بافتراشه الشارع؛ لعدم وجود من يرعاه ويعاني من ضمور بالأعصاب وبعد التأكد من رئيس فريق التدخل بمعرفة ظروف المواطن، اتضح أنه يحتاج إلى التدخل، ويقول إنه يرغب بإيداعة في إحدى دور المسنين، وعلى الفور وجه رئيس فريق التدخل السريع بالانتقال إلى الحالة لمشاهدة الموضع على أرض الواقع.

وتبين أن له إخوة إلا أن ظروف الحياة شغلتهم عنه وظروفه الصحية منعته عن العمل منذ أن أصيب بخلل بالأعصاب، وتم إقناعه بنقله إلى مكان توفره الدولة له بإقامة كاملة من مأكل ومشرب وإقامة وعلاج بالمجان، وهي مؤسسة المسنين والعجزة بكفر عصام البلد مجمع الهدى الخيري، وهي الدار الوحيدة بالغربية التي ترعى مثل هذه الفئات، وبعد محاولات من الفريق تم إقناعه والاتصال بدار المسنين والعجزه، وألحق بالدار بعد عمل الكاشف الحراري وقياس نسبة الأكسجين.