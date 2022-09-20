 التعليم: وضع عبارتين تحث على احترام المعلم بجميع المدارس والمديريات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التعليم: وضع عبارتين تحث على احترام المعلم بجميع المدارس والمديريات

نيفين أشرف
نشر في: الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 - 11:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 - 11:07 م
أرسل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم خطابا رسميا للمديريات التعليمية بوضع عبارتي (قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا، ونحن شركاء في بناء شخصية أبنائكم من أجل مستقبل مشرق واحترام المعلمين واجب على الجميع) في مكان ظاهر بجميع المدارس والادارات والمديريات التعليمية الموجودة على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأضاف حجازي، في الخطاب الرسمي، أن هذا يأتي في إطار حرص الوزارة على بدء عام دراسي منضبط في جميع مؤسسات التعليم قبل الجامعي، واعتزازا برسالة المعلم السامية وتقديرا لدوره في بناء المجتمع وتشكيل وعيه وأسسه القويمة.

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