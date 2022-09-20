جنرال أمريكي: القوات الروسية في سوريا أصبحت أكثر عدوانية منذ غزو أوكرانيا

قال الجنرال أليكسوس جرينكويتش قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية، التي تشرف على القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط، إن القوات الروسية في سوريا أصبحت "أكثر عدوانية" سواء في الجو أو على الأرض منذ غزو أوكرانيا.



جاء ذلك خلال حلقة نقاشية في مؤتمر الطيران والفضاء والفضاء الإلكتروني الذي عقد في ولاية ماريلاند الأمريكية، بحسب شبكة "سي إن إن".



وأضاف: "الوجود الروسي في سوريا أصبح أكثر عدوانية منذ غزو أوكرانيا"، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تشهد ضغطا متزايدا في الجو وعلى الأرض من قبل الروس.



وتابع: "بصراحة، إنه أمر مقلق بعض الشيء، حيث لدينا قوات على الأرض وطائرات روسية مسلحة تحلق فوقها، الطيارون والملاحون الجويون على اتصال وثيق مع الروس كل يوم، ويعترضونهم ويرافقونهم ويتأكدون من بقاء قواتنا على الأرض آمنة في سوريا والعراق بينما يواصلون القتال ضد تنظيم (داعش)".



وذكر الجنرال أليكسوس غرينكويتش أنه يعتقد أن هذا النشاط الروسي مدفوع بـ"بعض شخصيات القيادة الروسية الموجودة في سوريا الآن".



وأكمل: "بعض هؤلاء الضباط الروس فشلوا في أوكرانيا، وهم الآن في سوريا، وفي تقديري أنهم يحاولون صنع اسم لأنفسهم مرة أخرى، واستعادة المكانة داخل القوات المسلحة الروسية، ولا أعتقد أنهم سينجحون، لكن هذا ما يحاولون القيام به".