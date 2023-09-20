زيلينسكي ولافروف قد يجتمعان في مجلس الأمن لأول مرة منذ بداية الحرب

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من المتوقع أن يكون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محور اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وفي هذا الاجتماع يمكن أن يلتقي زيلينسكي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي واسع النطاق في شباط/فبراير 2022.

كما تم التخطيط لعقد اجتماع بين زيلينسكي والمستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأربعاء. ويمكن أن يكون الموضوع هو الطلب الأوكراني لصواريخ كروز من طراز توروس. يذكر أن شولتس متحفظ حتى الآن بشأن هذا الأمر.

وينظر إلى أول رحلة يقوم بها زيلينسكي إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك منذ اندلاع الحرب على أنها محاولة لإقناع الدول المتشككة بمساره.

وتدخل المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء يومها الثاني في نيويورك يوم الأربعاء.

كما أن خطابا لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني من بين الخطابات المقررة لهذا اليوم.

وبدأ الأسبوع في الأمم المتحدة يوم الاثنين بقمة رفيعة المستوى حول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يتحدث أكثر من 140 رئيس دولة ورئيس وزراء في المناقشة العامة.

ومن المرجح أن تلعب حرب روسيا ضد أوكرانيا دورا مهما في العديد من الخطابات.