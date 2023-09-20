أحمد موسى: إشراف نحو 10 آلاف قاضٍ على انتخابات الرئاسة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإثنين المقبل الموافق 25 سبتمبر المقبل، سيتم الإعلان عن كل تفاصيل الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل وخارج مصر، والتي تتعلق بعدد المواطنين المستحقين الإدلاء بأصواتهم، ومواعيد انتخابات الرئاسة 2024، وموعد نتيجة انتخابات الرئاسة، والتظلم على نتيجة الانتخابات أيضا، وموقف الموشحين والحملات الدعائية.

وتابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: "الإعلام الدولي والمحلي تابع مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي تحدث عن إجراءاته المستشار أحمد بنداري.

وعلق: «أطلق على مؤتمر هيئة الانتخابات الوطنية بيوم الضمان، وذلك لأن المستشار أحمد البنداري كشف ووضح كل ما يتعلق بإجراءات الترشح والاقتراع وفرز الأصوات ومشاركة المنظمات المحلية والدولية والإعلام والصحافة المشاركة».

وتابع: «لن يكون هناك فرز فردي لأصوات الانتخابات الرئاسية، ولكن سيتواجد أفراد المنظمات بالمجتمع المدني، وسيتم إشراف نحو 10 آلاف قاض إشرافا كاملا؛ لأن الهيئة معنية بكل ما يخص العملية الانتخابية من البداية وحتى النهاية، ولا تدخل لمسئول أو حكومة أو منظمة في الانتخابات».

واستكمل: «لا يوجد إشراف قضائي في أي دولة مثل ما يحدث في مصر، والقاضي قراره بمثابة حكم، والتصويت الإلكتروني لن يطبق في انتخابات الرئاسة بسبب تعديل الدستور».

وأضاف: «بشأن التشكيك في نزاهة الهيئة الوطنية للانتخابات، لا أحد يراقب على القضاء المصري إلا القضاة أنفسهم، لكن مسموح بالمتابعة فقط، ومن يريد المراقبة يبقى كما هو لأنه لن يكون لدينا ما نخفيه، ولدينا ثقة كبيرة في أن الشعب العظيم هو صاحب القرار والكلمة ستكون لصناديق الانتخاب».