انفجار في سفينة شحن بالبحر الأسود قرب الحدود الأوكرانية

وقع انفجار على متن سفينة شحن في البحر الأسود، قبالة ميناء "سولينا" الروماني، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود الأوكرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الرومانية "ميديافاكس" اليوم الأربعاء، عن هيئة الشحن قولها إنه تم نقل أفراد الطاقم الـ12، إلى مكان آمن، ولم يتعرض لأذى.

وقال أفراد الطاقم للسلطات إن لغما بحريا ربما كان السبب في الانفجار.

ولم تقدم السلطات الرومانية في بادئ الأمر أي معلومات بشأن ملابسات الحادث.

ويقع ميناء "سولينا" على بعد خمسة كيلومترات فقط من الحدود الأوكرانية. ووقع الحادث على بعد 16 ميلا بحريا، أو حوالي 30 كيلومترا من سولينا.

وكانت السفينة، التي ترفع علم توجو، تحمل أسمنت وكان من المفترض أن تدخل قناة "بيستوري" الأوكرانية على نهر "الدانوب".

يشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب الروسية واسعة النطاق ضد أوكرانيا، يجري الجيش الروماني عمليات تفتيش بشكل منتظم عن الألغام البحرية في البحر الأسود، ونزع بالفعل فتيل العديد منها.