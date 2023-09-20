المرشحة لرئاسة الزمالك: هل ماتت النزاهة الانتخابية والمنافسة بشرف؟

أصدرت مرفت سيد أحمد المرشحة لمنصب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات المُقبلة بيانا تنتقد فيه بعض التصرفات التي تراها تنتقص من النزاهة والمنافسة بشرف.

وتقام انتخابات الزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل، وتتنافس مرفت ضد 4 مرشحين على منصب الرئاسة، وهي أول سيدة تترشح لهذا المنصب.

وأصدرت مرفت بيانا أشارت فيه لتلقيها رسائل تهديد من "مجهولين"، مؤكدة أن ترشحها ليس بغرض الطمع في كرسي رئيس مجلس الإدارة، ولكنها تسعى لخدمة الزمالك وجماهيره وأعضائه.

وأوضحت في بيانها أنه رغم هذه الأساليب "الرخيصة" لكن ذلك لن ينتقص من حماسها نحو الهدف الأسمى، وأضافت أنها لن تتقدم بأي بلاغ ضد الإساءات التي تتعرض لها، معتبرة أنها تعبر عن ضعف وسذاجة أصحابها.