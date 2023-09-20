تجديد حبس المتهم بسرقة لاب توب وتابلت من جمعية خيرية في الوراق

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس عامل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة لاب توب وتابلت من داخل جمعية خيرية في الوراق. وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من (رئيسة مجلس إدارة جمعية خيرية- مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة (لاب توب، تابلت) من داخل الجمعية الكائنة بدائرة القسم.

بالفحص أسفرت الجهود عن أن وراء إرتكاب الواقعة أحد المترددين على الجمعية (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام "مفتاح الجمعية"، وأرشد عن المسروقات لدى عميله سيئ النية (مالك محل خردوات- مقيم بدائرة القسم).