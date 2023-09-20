تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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تُستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الممتاز 2023/2024، بإقامة 3 مباريات، بالإضافة إلى مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

كما تُفتتح اليوم أولى مباريات دور المجموعات من دوري المؤتمر الأوروبي.

وتقدم بوابة «الشروق» خلال السطور القادمة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الممتاز

الداخلية × إنبي الساعة الرابعة عصرا على قناة ON Time Sports HD2

المقاولون العرب × بلدية المحلة الساعة السابعة مساء على قناة ON Time Sports HD2

سموحة × الجونة الساعة السابعة مساء على قناة ON Time Sports HD1

دوري أبطال أوروبا

جالطة سراي × كوبنهاجن الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1

ريال مدريد × يونيون برلين الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD 2

بايرن ميونيخ × مانشستر يونايتد الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1

بنفيكا × ريد بول سالزبورج الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2

ريال سوسيداد × الإنتر الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 4

سبورتنج براجا × نابولي الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 6

أرسنال × بي إس في آيندهوفن الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 3

إشبيلية × لانس الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 5

دوري المؤتمر الأوروبي

ليل × أولمبيا ليوبليانا الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 3