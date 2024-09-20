وزير الاقتصاد الألماني يدعو إلى عقد قمة للسيارات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يوم الخميس المعنيين بصناعة السيارات إلى عقد "قمة للسيارات" يوم الاثنين المقبل، وذلك في ظل الأزمة التي تواجه صناعة السيارات الألمانية.

وقالت متحدثة باسم الوزارة إن هابيك دعا المعنيين بصناعة السيارات إلى مناقشة الوضع الحالي. وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية أول من أورد خبر الاجتماع.

وسيشارك في الاجتماع بالإضافة إلى رابطة مصنعي السيارات (في دي إيه) ونقابة عمال المعادن (أي جي ميتال)، أكبر الشركات المصنعة والموردة للسيارات في البلاد.

وسيزور هابيك مصنع فولكس فاجن في إمدن في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وتواجه شركة فولكس فاجن صعوبات بسبب ارتفاع التكاليف المتعلقة بعلامتها التجارية الرئيسية، سيارات فولكس فاجن.

وأنهت الشركة اتفاقية ضمان الوظائف التي استمرت لعقود مع النقابات في ألمانيا، حيث تلوح في الأفق عمليات إغلاق للمصانع وتقليص في العمالة.

وتعاني الشركات المصنعة للسيارات في ألمانيا من ضعف أرقام المبيعات وارتفاع التكاليف المتعلقة بالتحول إلى السيارات الكهربائية.

وسجلت فولكس فاجن انخفاضا بنسبة 14% في صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام، بينما انخفضت أرباح بي إم دبليو بنحو 15% وأرباح مرسيدس بنز بنحو 16%. وأثرت الأزمة أيضا على الموردين في صناعة السيارات.

وانهارت مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا بعد أن توقفت الحكومة عن تقديم الدعم لها.