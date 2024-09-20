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الداخلية تهدى حقائب مدرسية للأطفال بالمناطق الحضارية الجديدة

مصطفى عطية
نشر في: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 5:46 م | آخر تحديث: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 5:46 م

اهدى قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" حقائب مدرسية بمشتملاتها "أدوات ومستلزمات مدرسية" للأطفال بالمناطق الحضارية الجديدة (مدينة الأسمرات – مدينة أهالينا – مدينة المحروسة – مدينة معا – مدينة الخيالة– مدينة بشاير الخير) بمناسبة العام الدراسى الجديد على مستوى الجمهورية.

يأتى ذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

فى إطار مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية التى تؤكد على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

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