بدأت في مدينة موسنوف التشيكية، السبت، فعاليات "أيام الناتو وأيام القوات الجوية التشيكية"، إحدى أكبر عروض الأمن في أوروبا، بمشاركة فريق "النجوم التركية".

وذكر مراسل الأناضول أن فريق "النجوم التركية" للاستعراض الجوي، التابع للقوات الجوية التركية، قدم عرضا بهلوانيا مبهرا في اليوم الأول للفعاليات في موسنوف.

و"أيام الناتو وأيام القوات الجوية التشيكية"، حدث سنوي يقام منذ 2001 في جمهورية التشيك لتعريف الجمهور بالوسائل المحلية والدولية المتاحة في مجال الأمن.

وتشارك قوات من جمهورية التشيك مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والدول الشريكة الأخرى، في الحدث الذي يتضمن محاضرات وندوات ومؤتمرات وعروض.