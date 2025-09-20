 اشتباكات بين الجيش السوري وقسد في حلب - بوابة الشروق
السبت 20 سبتمبر 2025
اشتباكات بين الجيش السوري وقسد في حلب

وكالات
نشر في: السبت 20 سبتمبر 2025 - 8:17 م | آخر تحديث: السبت 20 سبتمبر 2025 - 8:17 م

أفادت الوكالة السورية للأنباء (سانا) بأن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) استهدفت محيط قرية تل ماعز شرق محافظة حلب بقذائف الهاون، فيما قال المركز الإعلامي لـ"قسد" إن طائرة مسيرة تابعة للحكومة السورية استهدفت نقطة عسكرية تابعة لها في حلب، لكن دون وقوع خسائر.

وأضاف المركز الإعلامي لـ"قسد"، في بيان، أن "القوات ردت بضربات دقيقة على مصادر النيران محققة إصابات مؤكدة أجبرت المعتدين على التراجع"، وفق وصفه.

وشددت "قسد" على "جاهزية قواتها للتصدي لأي اعتداء، وتوعدت كل من يحاول استهدافها برد حاسم"، بحسب البيان.

