الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ تدابير تجارية تستهدف نفط خط أنابيب دروجبا الروسي

يدرس الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير تجارية تستهدف وارداته المتبقية من النفط الروسي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة على الأمر.

وتراجع المفوضية الأوروبية وهى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي استمرار استيراد النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا الذي يزود كلا من المجر وسلوفاكيا، ويُتوقع أن تؤثر الخطوة قيد الدراسة بشكل رئيسي على تلك الإمدادات إذا لم يتم التخلص منها تدريجيا، وفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة مداولات خاصة.

وحتى الآن، كانت بودابست وبراتيسلافا مترددتين في تنويع مصادر إمدادات النفط بعيدا عن موسكو، وعرقلتا إجراءات قالتا إنها تهدد أمن الطاقة لديها.

وتأتي هذه الخطط بشكل منفصل عن مقترحات حزمة العقوبات الجديدة التي قدمها الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة. وتشمل تلك المقترحات فرض حظر على الغاز الطبيعي المسال الروسي، يبدأ أولا بالعقود قصيرة الأجل بعد ستة أشهر من دخول القرار حيز التنفيذ، ثم يمتد إلى العقود طويلة الأجل اعتبارا من 1 يناير 2027.

وكجزء من الحزمة، اقترح الاتحاد الأوروبي أيضا فرض عقوبات على أكثر من 100 ناقلة نفط من "أسطول الظل" التابع لموسكو، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تستهدف كيانات تسهل التجارة بالطاقة، بما في ذلك في دول ثالثة.