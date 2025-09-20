زيلينسكي يفرض عقوبات على سياسيين موالين لروسيا في مولدوفا قبل الانتخابات البرلمانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قبل أسبوع واحد من الانتخابات البرلمانية في مولدوفا، فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقوبات على سياسيين موالين لروسيا في الدولة المجاورة.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة بثها اليوم السبت إن هذه الإجراءات العقابية موجهة "ضد أشخاص يزعزعون استقرار مولدوفا لخدمة مصالح موسكو".

وأضاف: "أوكرانيا تدعم مولدوفا، ونحن مهتمون باستقرار جارنا ونجاحه".

وتتضمن القائمة 11 اسما من بينهم إفغينيا جوتول، حاكمة إقليم جاجاوزيا المتمتع بالحكم الذاتي في مولدوفا، والتي أقامتها موسكو لمعارضة الرئيسة المولدوفية الموالية لأوروبا مايا ساندو.

وتعتبر هذه العقوبات رمزية أكثر من كونها عملية، إذ إنها تعني فقط منع هؤلاء الأشخاص من القيام بأي نشاط اقتصادي في أوكرانيا.

ومنذ فترة طويلة، يشهد البلد الصغير الواقع بين أوكرانيا ورومانيا جدلا بين القوى الموالية لأوروبا وتلك الموالية لروسيا حول المسار السياسي لمولدوفا.

وتعد مولدوفا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب تضغط بروكسل ودول مثل ألمانيا من أجل استمرار التقارب.

وتُظهر استطلاعات الرأي أن حزب "العمل والتضامن" بزعامة ساندو قد يصبح مرة أخرى القوة الأكبر في الانتخابات المقررة في 28 سبتمبر/أيلول، لكنه لن يتمكن من الحكم بمفرده.