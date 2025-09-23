باكستان تدعو إلى ضبط النفس لتهدئة التوتر بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

دعت باكستان إلى اللجوء إلى الحوار وضبط النفس لمنع تصعيد الوضع المشتعل، وذلك في أعقاب تقارير عن توغلات روسية في المجال الجوي لبولندا ورومانيا، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن السفير عاصم افتخار أحمد، الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، قوله أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين: "يبقى وقف الأعمال العدائية والعودة إلى الدبلوماسية المسار الوحيد لتحقيق سلام مستدام".

وعقد المجلس المكون من 15 عضوا تحت بند بعنوان "تهديدات السلم والأمن الدوليين"، وذلك بعد تلقي رسالة من إستونيا أبلغت فيها المجلس الأممي بأنه في 19 سبتمبر، انتهكت 3 مقاتلات روسية طراز ميج 31 المجال الجوي الإستوني.

وقال ميروسلاف ينتشا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشئون أوروبا وآسيا الوسطى والأمريكتين، في إفادته للمجلس، "العالم لا يستطيع ببساطة تحمل خروج مثل هذا الخطر المحدق عن السيطرة"، مشيرا إلى الهجمات الروسية المتصاعدة ضد أوكرانيا وتقارير عن إصابات داخل روسيا".

وأكد السفير الباكستاني في كلمته أن بلاده تؤيد السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الدول الأعضاء والتي يجب احترامها عالميًا.

ودعا المبعوث الباكستاني جميع الأطراف إلى إظهار ضبط النفس وتجنب التصعيد والالتزام بدقة بالقانون الإنساني الدولي.