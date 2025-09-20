شهدت مدينة شيكاغو، أمس الجمعة، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن الفيدرالية ومتظاهرين، على خلفية حملة الهجرة الجديدة التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فمع الساعات الأولى من الصباح، احتشد نحو مئة شخص أمام منشأة وكالة الهجرة والجمارك (ICE) في ضاحية برودفيو، مردّدين الهتافات وحاملين لافتات يدوية، في محاولة لعرقلة حركة دخول وخروج السيارات الحكومية.

كيف بدأت المواجهة؟

وفقًا لصحيفة الجارديان، بدأ المتظاهرون بالجلوس أمام بوابات المنشأة، رابطين أذرعهم في سلسلة بشرية، بينما كان آخرون يغنون ويؤدّون صلوات جماعية. ومع اقتراب أول موكب سيارات حكومية من البوابة، اندفع عدد من العناصر الفيدراليين المقنّعين من داخل المنشأة لفتح الطريق بالقوة.

دُفع المتظاهرون أرضًا لإفساح المجال لدخول السيارات، قبل أن يبدأ التصعيد باستخدام أسلحة غير قاتلة. أطلق عناصر الأمن كرات الفلفل باتجاه الحشد من مسافة قريبة، فيما تمركز آخرون فوق أسطح المباني وألقوا قنابل الغاز المسيل للدموع التي ملأت ساحة المنشأة بالدخان.

كان المبنى مجهزًا مسبقًا لحالة الطوارئ، فنوافذه مغطاة بألواح خشبية وأسواره محاطة بأسلاك شائكة، في مشهد يوحي بأن السلطات كانت مستعدة لسيناريو مواجهات عنيفة. كما شوهد أحد العناصر يحمل سلاحًا غير مغطى، ما أثار ذعر الموجودين.

اعتقالات ومطاردات

أسفرت المواجهات عن اعتقال ما لا يقل عن 3 أشخاص على الفور. أحد المحتجين أُلقي أرضًا بعنف بعد أن حاول إبعاد عبوة غاز سقطت من حزام أحد العملاء، وتم سحبه إلى داخل المبنى وسط هتافات الحشد.

ولاحقًا، ومع استمرار وجود الصحفيين في الموقع، وثِّق اعتقال متظاهرة أخرى أمام الكاميرات بعد أن اقتحمت مجموعة من العملاء الساحة فجأة، كما رُصد بعض المحتجين وهم يفرغون إطار سيارة صغيرة حاولت دخول المنشأة في محاولة أخيرة لعرقلة العمل داخلها.

حضور سياسي لافت

شارك في الاحتجاج مرشحون ديمقراطيون عن الدائرة التاسعة في ولاية إلينوي بالكونجرس، إضافة إلى نائبة حاكم الولاية جوليات ستراتون، التي زارت الموقع في ساعات الصباح الأولى قبل أن تغادر قبيل بدء إطلاق الغاز.

ومنح وجود شخصيات سياسية بارزة على الأرض الاحتجاجَ زخمًا إعلاميًا، لكنه في الوقت نفسه زاد من حدة رد الفعل الفيدرالي، الذي اعتبر المتظاهرين عائقًا لعمليات الوكالة.

خلفية "عملية ميدواي بليتز"

المنشأة التي دارت عندها الأحداث أصبحت، منذ أسابيع، مركزًا لعملية اتحادية موسعة عُرفت باسم ميدواي بليتز، وتستهدف اعتقال وترحيل المهاجرين غير النظاميين في شيكاغو.

وبحسب وزارة الأمن الداخلي، أسفرت العملية حتى الآن عن نحو 550 حالة اعتقال، فيما تؤكد السلطات أنه لا يوجد تاريخ محدد لإنهائها، وأنها ستستمر حتى تحقيق أهدافها بالكامل.

ووقع ترامب، في السابع من سبتمبر الجاري، أمرًا تنفيذيًا مثيرًا للجدل غيّر بموجبه اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"، ملوّحًا في الوقت نفسه بنشر الحرس الوطني في شوارع شيكاغو للسيطرة على ما وصفه بـ"الفوضى".

وقد فُسرت هذه التصريحات على نطاق واسع كاستهداف مباشر لولاية إلينوي، التي يسيطر عليها الديمقراطيون، مما تسبب في موجة غضب عارمة بالولاية.

سلسلة من التصعيد ضد المهاجرين

تأتي هذه العملية امتدادًا مباشرًا لسياسات ترامب الأوسع تجاه الهجرة خلال الأشهر الماضية. ففي مايو الماضي، أطلقت الإدارة برنامج الترحيل الذاتي، الذي منح المهاجرين تذاكر سفر مجانية ومكافأة مالية مقابل مغادرتهم الطوعية، مع التهديد بعقوبات تصل إلى السجن ومصادرة الممتلكات لمن يرفضون الامتثال.

وبعد ذلك بـ3 أشهر، في أغسطس، أعلنت الحكومة الفيدرالية خطتها لبناء أكبر منشأة احتجاز للمهاجرين على قاعدة عسكرية في ولاية تكساس، ما أثار انتقادات حادة من جماعات الحقوق المدنية.

القضاء يحاول عرقلة خطط الترحيل

وفي الأول من سبتمبر الجاري، علّقت محكمة اتحادية عمليات ترحيل أكثر من 600 طفل جواتيمالي غير مصحوبين بذويهم لمدة أسبوعين على الأقل، في ما اعتُبر انتكاسة لسياسة الترحيل المتسارعة.

ومع تصاعد الضغوط على الحكومة، وفي الرابع عشر من الشهر نفسه، وجّه القضاء الفيدرالي ضربة جديدة للإدارة، معتبرًا أن السلطات تحايلت على قوانين الهجرة عندما رحّلت مهاجرين إلى غانا بدلاً من إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، حيث يواجهون خطر الاضطهاد.