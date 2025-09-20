الدفاع المدني بغزة: 450 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة

أفاد الدفاع المدني في غزة، بأن 450 الف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة نحو جنوب القطاع منذ نهاية أغسطس الماضي.

وقال مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني محمد المغير، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، إن عدد المواطنين الذين نزحوا من غزة إلى الجنوب بلغ 450 ألف شخص منذ بدء العملية العسكرية على مدينة غزة في أغسطس الفائت.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الذي يكثف دعواته الى إخلاء مدينة غزة، إنه يقدر عدد الفلسطينيين الذين نزحوا منها منذ نهاية أغسطس الماضي بنحو 480 ألفًا.

وفي أغسطس الماضي، أفادت تقديرات الأمم المتحدة بأن عدد السكان المتواجدين في المدينة يبلغ نحو مليون نسمة.

وأكد غزيّون كثر أنَّهم يواجهون صعوبات في مغادرة مدينة غزة التي تتعرض لضربات إسرائيلية عنيفة منذ بداية العملية العسكرية الأخيرة.

وبحسب الوكالة، فإنّ المحور الرئيسي للوصول إلى الجنوب مكتظ بالساعين للتوجه إلى جنوب القطاع، لكن المدة التي يستغرقها ذلك والتكلفة تشكلان عائقا رئيسيا لهم.

وأكد جيش الاحتلال، أن السكان الذين يغادرون مدينة غزة سيجدون الطعام والخيام والأدوية في منطقة يصفها بأنها "إنسانية" في المواصي.

ومنذ بداية الحرب، شنّ جيش الاحتلال الكثير من الغارات الجوية على مناطق أعلنها إنسانية وآمنة للسكان، زاعما أنّه يستهدف مقاتلي حركة حماس المختبئين بين المدنيين.