 طارق يحيى: الخطيب يؤدي مناسك العمرة.. وحسم ترشحه عقب العودة - بوابة الشروق
السبت 20 سبتمبر 2025 10:14 ص القاهرة
طارق يحيى: الخطيب يؤدي مناسك العمرة.. وحسم ترشحه عقب العودة

محمد ثابت
نشر في: السبت 20 سبتمبر 2025 - 9:36 ص | آخر تحديث: السبت 20 سبتمبر 2025 - 9:36 ص

أكد طارق يحيى، نجم الكرة المصرية السابق، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، سافر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، بعد مشاركته في الجمعية العمومية التي اعتمدت التعديلات الخاصة بلائحة النادي.

وقال يحيى في برنامج «بلس 90» على قناة «النهار»: «سيُعقد اجتماع لمجلس إدارة الأهلي يوم الاثنين المقبل، والخطيب لم يعلن ترشحه رسميًا بعد، ومن المتوقع أن يقوم بالاستخارة قبل اتخاذ القرار النهائي».

وأضاف أن موعد انتخابات الأهلي مقرر يوم 31 أكتوبر المقبل، متوقعًا أن يُحسم موقف الخطيب خلال الأسبوع الجاري. وأوضح أن هناك احتمالًا لتواجد ياسين منصور أو خالد مرتجي إلى جانب الخطيب في منصب نائب الرئيس، مشيرًا إلى أن احتمالية ترشح محمود طاهر لرئاسة النادي ضعيفة للغاية.

وأتم يحيى: «في حال عدم ترشح الخطيب، قد يخوض ياسين منصور أو خالد مرتجي الانتخابات على منصب الرئيس».


