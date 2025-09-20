تقرير: مدرب أنجولا السابق يدخل حسابات الأهلي

دخل النادي الأهلي في سباق مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي للتعاقد مع البرتغالي بيدرو جونزاليش، المدير الفني السابق لمنتخب أنجولا.

ووفقًا لصحيفة «كابينه ديسبورتيفا» البرتغالية، لم تمر سوى يومين على مغادرة نصر الدين نابي مقر كايزر تشيفز متجهًا إلى المطار، حتى بدأ النادي الجنوب إفريقي التحرك سريعًا للبحث عن بديل، ليظهر اسم جونزاليش كأحد أبرز المرشحين.

وأضافت الصحيفة أن الأهلي وكايزر تشيفز دخلا في مفاوضات مع المدرب البالغ من العمر 48 عامًا، مشيرة إلى أنه تلقى اتصالات من الجانبين بعد رحيله عن تدريب منتخب أنجولا، في ظل رغبة الأهلي تحديدًا في التعاقد مع مدير فني برتغالي.

ويكثّف الأهلي جهوده لحسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد خلفًا للبرتغالي خوسيه ريبيرو، الذي رحل عن تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج.

ويتولى عماد النحاس المهمة بشكل مؤقت، حيث قاد الأهلي في مباراتين، تعادل في الأولى أمام إنبي، وفاز في الثانية على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.