وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن مشاركة المملكة في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي في إطار دعم السلم والأمن الدوليين، وتعزيز الحوار والوساطة، والمساهمة في مواجهة التحديات المشتركة.

وقال بن فرحان، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، إن الدورة الحالية تمثل فرصة لتجديد التأكيد على دور المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، في ترسيخ الأمن والسلام، واحترام القوانين والأعراف الدولية، وتعزيز التعاون في مواجهة الأزمات.

وفي ظل التطورات الراهنة في المنطقة، شدد وزير الخارجية السعودي على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، إلى جانب ضمان سلامة وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، بما يحفظ أمن الدول ويخدم مصالح شعوبها.

وأشار إلى أن المملكة تولي، خلال مشاركتها في أعمال الدورة الحالية، اهتمامًا بالتنمية المستدامة، ولا سيما توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة مسئولة لتطوير القطاعات ورفع كفاءتها ودعم الابتكار، بما يحقق فوائد ملموسة للشعوب، بالتزامن مع إعلان المملكة عام 2026 «عام الذكاء الاصطناعي».