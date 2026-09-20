وزير الزراعة ومحافظ بني سويف يتفقدان أنشطة مبادرة القرية المنتجة بقرية إفوة

رافق اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال جولته لتفقد عدد من الأنشطة والفعاليات المنفذة ضمن مبادرة «القرية المنتجة»، وذلك خلال زيارتهما، اليوم، لقرية إفوة بمركز الواسطى.

جاء ذلك بحضور السيد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ: النائب حسن جعفر، والنائب عبد الحكيم مسعود، والنائب أحمد إبراهيم جنيدي، والنائب محمد فاروق.

كما حضر الجولة المهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة، وعلي يوسف، رئيس مركز ومدينة الواسطى، وعدد من مسئولي الهيئات والأجهزة والإدارات المركزية بوزارة الزراعة، والقيادات التنفيذية المعنية بالمديرية والوحدة المحلية.

وتفقد الوزير والمحافظ وحدة التدريب النموذجية، واطلعا على أنشطة التدريب والتأهيل، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «القرية المنتجة».

كما تفقدا المنتجات المعروضة بمنفذ البيع المقام ضمن المبادرة، والذي يمثل نموذجا تنمويا يستهدف تحويل القرى إلى وحدات إنتاجية متكاملة تعتمد على مواردها وخاماتها المحلية، في مجالات الزراعة والصناعات اليدوية والتدريب المهني، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء الريف.

وشملت الجولة، تفقد المقر المقترح لوحدة تجميع وتصنيع الألبان، وموقع القافلة البيطرية، ضمن أنشطة وفعاليات المبادرة، فضلا عن تفقد حقول هجن الذرة «الريان» بحقول القرية المنتجة، والتي تستخدم كبديل للذرة الشامية في إعداد الأعلاف وتغذية المواشي؛ لما تتميز به من ارتفاع نسبة البروتين مقارنة بالذرة الشامية العادية.

واطلع المحافظ والوزير، على بعض المواقع الخاصة بأنشطة نحل العسل بالقرية، إذ تمت الإشارة إلى تسليم 17 منحلا، يضم كل منها 50 خلية نحل، في إطار دعم الأنشطة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل لأهالي القرية.