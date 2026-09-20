محافظ الغربية يفتتح مدرسة حنون الابتدائية المشتركة بعد إعادة تأهيلها وتطويرها بالكامل

افتتح اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، مدرسة حنون الابتدائية المشتركة بمركز ومدينة زفتى، بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيلها ورفع كفاءتها وتطويرها بالكامل، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك QNB، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة لأبناء القرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وتضم المدرسة 16 فصلًا دراسيًا، على مساحة إجمالية تبلغ 1751.86 متر مربع، حيث تفقد المحافظ عددًا من الفصول ومكونات المدرسة، واطلع على أعمال التطوير، كما شهد عددًا من العروض التي قدمها الطلاب، معربًا عن سعادته بما لمسه من حماس وانتماء وقيم إيجابية ووطنية لدى أبنائه الطلاب.

وخلال الافتتاح، قام المحافظ بتوزيع 495 حقيبة مدرسية على الطلاب، شاملة الأدوات والمستلزمات المدرسية، مؤكدًا أن دعم الطلاب وتوفير احتياجاتهم يمثلان جانبًا مهمًا من جهود الارتقاء بالعملية التعليمية، مشيدًا بالمشاركة الإيجابية للطلاب وما قدموه من عروض تعكس روح الانتماء وحب الوطن.

ووجه اللواء علاء عبد المعطي الشكر والتقدير لمؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك QNB على مساهمتهما في تطوير المدرسة ودعم أبنائها، مؤكدًا أن التعاون بين مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي يمثل نموذجًا مهمًا لتضافر الجهود من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في قطاع التعليم، وبما ينعكس بصورة مباشرة على أبنائنا الطلاب وأهالي قرية حنون.