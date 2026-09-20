رئيس حي المعادي يتابع استكمال زراعة الأشجار بامتداد شارع وادي دجلة

تابع الدكتور محمد عثمان الإمام، رئيس حي المعادي، أعمال التطوير واستكمال زراعة الأشجار بامتداد شارع وادي دجلة، بجوار مدرسة تحيا مصر، وذلك في إطار توجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وأشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

وتأتي أعمال التشجير ضمن جهود حي المعادي لتفعيل المبادرات الرئاسية الهادفة إلى زيادة المساحات الخضراء، وفي مقدمتها مبادرتا «تخضير القاهرة» و«100 مليون شجرة»، بما يسهم في تحسين جودة البيئة والارتقاء بالمظهر الحضاري لشوارع العاصمة.

وأكد أن أعمال المتابعة تأتي في إطار استمرار تنفيذ خطط التشجير والتطوير بالحي، مع الاهتمام بالحفاظ على المساحات الخضراء وزيادتها، بما يدعم جهود تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق بيئة حضارية وصحية، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويواصل حي المعادي تنفيذ أعمال التشجير والتطوير بعدد من المواقع، في إطار دعم المبادرات البيئية وتعزيز المساحات الخضراء، بما يسهم في تحسين المشهد الحضاري ورفع كفاءة المناطق والشوارع داخل الحي.